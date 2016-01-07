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    «Суонси» и «Наполи» не сошлись в цене на Габбиадини

    «Наполи» отказался продавать своего нападающего Маноло Габбиадини в «Суонси».

    Английский клуб рассматривал футболиста в качестве наилучшего варианта для усиления своей атаки и предложил за него «Наполи» 19 миллионов евро. Итальянцы это предложение отклонили, потому что, как сообщается, намерены получить за игрока 21,5 миллиона.

    В этом сезоне Габбиадини сыграл за «Наполи» 13 матчей во всех соревнованиях, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

    Источник: Guardian.com

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    07.01.2016 23:44
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