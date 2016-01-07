«Суонси» и «Наполи» не сошлись в цене на Габбиадини

«Наполи» отказался продавать своего нападающего Маноло Габбиадини в «Суонси».

Английский клуб рассматривал футболиста в качестве наилучшего варианта для усиления своей атаки и предложил за него «Наполи» 19 миллионов евро. Итальянцы это предложение отклонили, потому что, как сообщается, намерены получить за игрока 21,5 миллиона.

В этом сезоне Габбиадини сыграл за «Наполи» 13 матчей во всех соревнованиях, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.