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    Диоп: «Если бы мы захотели, то игроков «Барселоны» унесли бы с поля на носилках»

    Полузащитник «Эспаньола» Папакоули Диоп оветил на обвинения в грубой игре во время матча Кубка Испании против «Барселоны» (1:4). В ходе этой встречи у «Эспаньола» были удалены два игрока, в том числе и сам Диоп, получивший две желтые карточки.

    «Конечно, мы погорячились, но не могли же мы взять и просто позволить «Барселоне» выиграть. Нельзя нас обвинять в слишком жесткой игре, ведь крови не было. Если бы мы захотели, то игроки «Барселоны» покинули бы поле на носилках. Нам вообще тяжело играть против таких команд: как только мы увеличиваем интенсивность, тут же получаем карточки», – сказал Диоп.

    Источник: Marca

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    07.01.2016 19:00
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 января 2016, 19:59

      Правильно говорит,боролись по мужски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      VлAд 7 января 2016, 19:43

      Пусть ему кто-нибудь объяснит правила футбола

      3
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