Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандо не думает о переходе в «Ювентус»

    Полузащитник итальянской «Сампдории» Фернандо опроверг информацию о том, что вскоре он станет игроком «Ювентуса».

    "Если вы хорошо играете, то эти слухи являются естественными. Мне это нравится. Но я думаю о "Сампдории", о той возможности, что дал мне президент клуба проявить себя в итальянском футболе. Благодарен за это и хочу отдать что-то моей команде, прежде чем думать о переходе. В Генуе я живу мечтой", — заявил бразильский футболист.

    В этом сезоне Фернандо стал основным исполнителем «Сампдории» и лишь единожды не начал матч в основном составе.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11