Фернандо не думает о переходе в «Ювентус»

Полузащитник итальянской «Сампдории» Фернандо опроверг информацию о том, что вскоре он станет игроком «Ювентуса».

"Если вы хорошо играете, то эти слухи являются естественными. Мне это нравится. Но я думаю о "Сампдории", о той возможности, что дал мне президент клуба проявить себя в итальянском футболе. Благодарен за это и хочу отдать что-то моей команде, прежде чем думать о переходе. В Генуе я живу мечтой", — заявил бразильский футболист.

В этом сезоне Фернандо стал основным исполнителем «Сампдории» и лишь единожды не начал матч в основном составе.