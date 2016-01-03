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    Роналду: «После завершения карьеры не хочу быть ни тренером, ни президентом»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры.

    "После футбола начнется другая жизнь. Я думаю, сначала без него будет тяжело. Но если вы спросите меня, хочу ли я быть тренером, я скажу, что нет. Ни директором клуба, ни президентом.

    Вы можете сказать, что у меня лучшая работа в мире: деньги, машины, дома... Но это не все. Приведу пример: недавно был вечер бокса в Лас-Вегасе. Я хотел пригласить семью и друзей, но не смог, потому что не было времени. Но после футбола я хочу жить по-королевски", – отметил Роналду.

    Источник: Goal.com

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    03.01.2016 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 3 января 2016, 19:24

      пусть в порно снимается))

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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 3 января 2016, 18:13

      Я далеко не его фанат, но тут я с ним полностью согласен... в молодости наколотил состояние и надо жить красиво в молодости, а не тогда когда это тебе уже не нужно...

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