Роналду: «После завершения карьеры не хочу быть ни тренером, ни президентом»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры.

"После футбола начнется другая жизнь. Я думаю, сначала без него будет тяжело. Но если вы спросите меня, хочу ли я быть тренером, я скажу, что нет. Ни директором клуба, ни президентом.

Вы можете сказать, что у меня лучшая работа в мире: деньги, машины, дома... Но это не все. Приведу пример: недавно был вечер бокса в Лас-Вегасе. Я хотел пригласить семью и друзей, но не смог, потому что не было времени. Но после футбола я хочу жить по-королевски", – отметил Роналду.