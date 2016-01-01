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    Энрике требует приобрести Нолито вместо Дениса Суареса

    Сегодня с «Барселоны» официально снят запрет на регистрацию новых футболистов, однако в стане «блаугранас» по-прежнему нет согласия о том, кого стоит приобрести.

    Руководство команды предлагает вернуть полузащитника «Вильярреала» Дениса Суареса, в то время как главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не видит ему места на поле и предлагает нападающего «Сельты» Нолито.

    Тем не менее, вероятность приобретения Нолито остается минимальной из-за высокой трансферной стоимости игрока.

    Источник: Sport.es

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    01.01.2016 13:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 января 2016, 15:50

      Раздают игроков,а потом за бешеные деньги назад покупают

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