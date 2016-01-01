Энрике требует приобрести Нолито вместо Дениса Суареса

Сегодня с «Барселоны» официально снят запрет на регистрацию новых футболистов, однако в стане «блаугранас» по-прежнему нет согласия о том, кого стоит приобрести.

Руководство команды предлагает вернуть полузащитника «Вильярреала» Дениса Суареса, в то время как главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не видит ему места на поле и предлагает нападающего «Сельты» Нолито.

Тем не менее, вероятность приобретения Нолито остается минимальной из-за высокой трансферной стоимости игрока.