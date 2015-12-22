Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Анчелотти назвал имя первого игрока, которого он хочет купить в «Баварию»

    Анчелотти назвал имя первого игрока, которого он хочет купить в «Баварию»

    Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уже имеет трансферные планы.

    Сообщается, что итальянский специалист хотел бы видеть в составе мюнхенцев нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Хочет ли сам Игуаин перебираться в Германию, остается неизвестным.

    В нынешнем сезоне Серии А аргентинец сыграл 17 матчей, в которых 16 раз поразил ворота соперников «Наполи» и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 47 миллионов евро, а действующий контракт Игуаина с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2015 01:51
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Protosser
    1450793016
    Чудесно) Пусть покупают деревяшку) Проще будет их в ЛЧ обыгрывать)
    Ответить
    Schicko_008
    1450795007
    Вообще-то, как мне кажется, это говорит о том, что Анчелотти очень тонко понимает футбол Баварии. Смотрите: 15/16: Левандовски - Мюллер - ???? 14/15: Левандовски - Мюллер - Писсаро 13/14: Манджукич - Мюллер - Писсаро 12/13: Манджукич - Гомес - Мюллер 11/12: Гомес - Мюллер - Олич 10/11: Гомес - Мюллер - Клозе (Олич) 09/10: Клозе - Гомес - Мюллер (Олич) 08/09: Тони - Клозе - Подольски 07/08: Тони - Клозе - Подольски 06/07: Макаай - Писсаро - Санта Крус (Подольски) 05/06: Макаай - Писсаро - Санта Крус 04/05: Макаай - Писсаро - Санта Крус 03/04: Макаай - Писсаро - Санта Крус (Элбер) 02/03: Элбер - Писсаро - Санта Крус 01/02: Элбер - Писсаро - Санта Крус 00/01: Элбер - Янкер - Санта Крус
    Ответить
    ologreds
    1694996548
    numo452710
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+