Джано может продолжить карьеру в Испании или Германии

Полузащитник московского "Спартака" Джано, который в нынешнем сезоне из-за травмы провел всего три матча, отметил, что у него есть предложения от клубов Испании и Германии.

"После игры с шотландцами, в которой я получил травму, идет восстановительный процесс. Скоро уже начну тренироваться и поеду на сборы. Помимо предложений из испанской Примеры у меня есть некоторые варианты продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Надо обдумать, все взвесить, но если я решу остаться в России, то буду играть только за московский "Спартак", - сказал Джано.

По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость грузинского полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.