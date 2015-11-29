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    Венгер: «Перед матчем Санчес мне сказал, что готов играть»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий команды Алексис Санчес сам попросился поставить его в состав на матч 14-го тура АПЛ против «Норвича», в котором чилиец травмировал заднюю поверхность бедра. Немногим ранее французский специалист отмечал перегруженный вид футболиста.

    "Есть ли сожаление, что не предоставил Алексису отдых? Нет. Футболисты должны играть в футбол, а не отдыхать, когда пресса посчитает это необходимым. Вероятно, я бы и дал отдохнуть Санчесу, однако, накануне матча он сам заявил, что готов выйти на поле", – сказал наставник «канониров».

    Источник: Goal.com

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    29.11.2015 23:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 ноября 2015, 04:09

      Обманул, получается.

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