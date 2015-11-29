«Байер» – «Шальке». Смотреть онлайн

В 14 туре немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Шальке». Обе эти команды к наступлению зимы явно планировали располагаться в турнирной таблице выше, чем они находятся сейчас. Старт сезона можно назвать неудачным и для леверкузенцев, и для гельзенкирхенцев. Тем ожесточеннее обещает быть сегодняшнее противостояние регулярных представителей еврокубков от немецкого чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Не пропустите!

