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    Васильев: «Я разочарован поражением «Монако»

    Вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что его команда заслуживала большего, чем поражение в матче Лиги Европы с «Андерлехтом».

    «Я разочарован результатом, так как команда провела одну из лучших домашних игр в сезоне. И мы заслуживали большего. Теперь нас ждет матч против «Тоттенхэма», который мы обязаны выигрывать. Верим до последнего.

    В чемпионате Франции "Монако" борется за место в тройке, и я уверен, что у нас все получится. Не знаю, когда, но удача должна повернуться к нам лицом», - заявил Васильев.

    Напомним, что матч пятого тура Лиги Европы «Монако» - «Андерлехт» закончился со счетом 0:2.

    Источник: ФК «Монако»

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    27.11.2015 12:09
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