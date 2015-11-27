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    Черевченко: «Гилерме – очень сильный вратарь»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко оценил игру некоторых футболистов своей команды в проигрышном матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (2:4).

    - Гилерме пропустил три мяча между ног. Это так новое гражданство повлияло?

    - Странный вопрос. По-моему, дело в мастерстве футболистов «Спортинга». Гилерме - очень сильный вратарь.

    - Как оцените игру Фернандеша?

    - Сначала посмотрим игру раз или два, только потом будем делать выводы. Сейчас-то можно много всего наговорить.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 00:23
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