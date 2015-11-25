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    «Арсенал» готовит 35 миллионов за форварда «Интера»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер продолжает искать варианты усиления своей атакующей линии. Во внимании француза находится аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди. На эти цели боссы лондонского клуба готовы выделить 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Известно, что в услугах 22-летнего нападающего заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм". В нынешнем сезоне Икарди провел в Серии А 11 матчей, в которых забил 4 гола. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

    Источник: The Sun

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    25.11.2015 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Taga25 26 ноября 2015, 02:23

      Думаю, надо покупать, Жиру на лавочку))))

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