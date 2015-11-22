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    Гладилин: «Главная проблема «Спартака» - неблагоприятный микроклимат в команде»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры красно-белых против «Краснодара» в 16 туре чемпионата России.

    «Самая большая проблема «Спартака» — это неблагоприятный микроклимат в команде. Вокруг команды ходит достаточно много негативных разговоров. Сперва обсуждают армянских футболистов: Араса Озбилиза, Юру Мовсисяна. Потом россиян: Комбаровых, Дениса Глушакова. Такого не должно быть.

    В «Краснодаре», напротив, подобное отсутствует. Работают по своему плану, стабильно играют. Нас ждет очень тяжелый матч. Красно-белые крайне непредсказуемы. Иногда могут выдать очень яркую игру. Многое сегодня будет зависеть от того, в каком состоянии выйдут футболисты на игру. Например, тот же Промес. Считаю, что мы не увидим много голов в сегодняшней встрече», - сказал Гладилин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2015 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 22 ноября 2015, 18:29

      Промесс один, а команда состоит из 11. Думаю, что Спартак сегодня не победит.

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