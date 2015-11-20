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    Ребров: «Акинфеев сказал, что в первом матче за сборную тоже три гола пропустил»

    Вратарь московского «Спартака» и сборной России Артем Ребров признался, что после трех пропущенных им мячей за 45 минут второго тайма товарищеского матча со сборной Хорватии, у партнеров по национальной команде появилось достаточно поводов, чтобы подшутить над ним.

    «Еще как. Вернее, мне один друг написал смску: «Жаль, что не успел четвертый пропустить! Так бы установил рекорд сборной России». Там ведь Новосадову до меня тоже за 45 минут «трешку» в первом же матче бразильцы «отгрузили». Ну и ребята в команде прикалывались немного.

    Что сказал Акинфеев? Игорь поздравил с дебютом, поддержал, сказал: «Чего ты паришься-то? Я в своем первом матче за сборную от Норвегии тоже три пропустил! По нормальному графику идешь», - сказал Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2015 15:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 20 ноября 2015, 18:56

      Кому не понятно? Реброва второй не ставить.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 ноября 2015, 16:44

      Разница лишь в том, что Акинфеев дебютировал за Сборную в 18 лет, а Ребров в 31.

      2
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      Рейтинг: +36

      graf34 > richi 20 ноября 2015, 19:07

      Парню уже 31 - а его впервые вызвали в сборную - зачем?

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