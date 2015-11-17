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    Дзюба: «Ничего катастрофического не вижу»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат товарищеского матча против команды Хорватии (1:3).

    «Первый тайм складывался в нашу пользу, а во втором тайме они реализовали практически все свои моменты. Наверное, может быть, и полезно, что мы проиграли сейчас. Это встряхнет нашу команду. Было много изменений в составе, понятно, что сыгранности не хватало. Но команда играла достойно, могли и удачнее сыграть. Ничего катастрофического не вижу. Будет много пищи для размышления», – говорит Дзюба.

    Источник: Р-Спорт

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    17.11.2015 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 18 ноября 2015, 00:08

      Нам есть пища для размышления, это точно. Похоже, Слуцкий не такой уж хороший человек, раз снова выпустил одиозных Комбарова и Глушакова. Особенно последнего. Никаких других причин кроме желания Слуцкого покуражиться над футбольной Россией я в этом решении не вижу.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Вомбат 18 ноября 2015, 06:22

      тренеру виднее, кого выпускать. Результат есть - команда напрямую попала на евро, а товарищески матчи они не для побед, а для экспериментов. Раз выпустил их - значит тренеру так нужно было

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Petrak86 18 ноября 2015, 08:52

      Вот тут согласен полностью.

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