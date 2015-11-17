Дзюба: «Ничего катастрофического не вижу»

Нам есть пища для размышления, это точно. Похоже, Слуцкий не такой уж хороший человек, раз снова выпустил одиозных Комбарова и Глушакова. Особенно последнего. Никаких других причин кроме желания Слуцкого покуражиться над футбольной Россией я в этом решении не вижу.
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат товарищеского матча против команды Хорватии (1:3).
«Первый тайм складывался в нашу пользу, а во втором тайме они реализовали практически все свои моменты. Наверное, может быть, и полезно, что мы проиграли сейчас. Это встряхнет нашу команду. Было много изменений в составе, понятно, что сыгранности не хватало. Но команда играла достойно, могли и удачнее сыграть. Ничего катастрофического не вижу. Будет много пищи для размышления», – говорит Дзюба.