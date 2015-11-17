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    Слуцкий: «Основная задача была посмотреть игроков»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3).

    «Понятно, что основная задача была посмотреть игроков, у которых недостаточно игровой практики. Пока хватало сил, многое получалось, но когда стало сказываться утомление, появились разрывы в линиях и ощущалась несыгранность. Плюс, надо признать, у соперников высокий уровень индивидуального мастерства», – говорит Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.11.2015 21:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 17 ноября 2015, 23:59

      зачем тебе, Слуцкий, смотреть Глушакова и Комбарова? Никак не можешь насмотреться на ненаглядных?

      -1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 17 ноября 2015, 22:11

      Непонятно только,от чего пошло утомление,ведь большая часть игроков не играла с португальцами,где ж они так успели устать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец > nemolod 17 ноября 2015, 22:16

      бухали наверное все эти дни, вот и усталость!

      0
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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 17 ноября 2015, 22:02

      А как тебе Черышев...

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > morozoff2015.morozov 17 ноября 2015, 22:16

      Черешеву не хватает игрового тонуса. Скамейка его сгубит. Нужно валить ему из Реала и будет лидером сборной!

      1
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      Рейтинг: +550

      Жентус > CSKA-39- 18 ноября 2015, 07:08

      Черышев в таком состоянии, как сейчас не игрок сборной. Сколько он моментов загубил! Заодно увидели что и для Реброва сборная это не его. Если в первом пропущенном защита, то 2 и 3 вратарь привез.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 17 ноября 2015, 21:50

      Леня, гони Семенова поганой метлой обратно в ФК Овцефил, и не вызывай его больше! Васин, Игнатьев неплохи, скамейка серьезная на Евро будет!

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:06

      не смеши народ, Васин хорош? - ты просто сейчас как фанат цска -за своих

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:08

      игрок провел одну игру за цска и приглашен в сборную, это просто из-за того что Слуцкий тренер цска, так бы твоего Васина никто не брал бы

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Челнинец 17 ноября 2015, 22:11

      Оцени Семенова! Я негодую как такое может за сборную играть! Васин хоть не косячил так как это кривоногое!

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:15

      да ты просто сейчас как фанат рассуждаешь, они оба ничего не сделали, Без Игнашевича оборона сразу теряет многое!

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Челнинец 17 ноября 2015, 22:17

      Я стараюсь быть объективным, но признаюсь мне Васин нравится. И что бы ты не говорил сыграл он если не отлично, то уж точно лучше бестолкового защитника терека! Он ближе к сборной!

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:21

      полностью не согласен, игрок который сидит на скамье не игрок сборной, Хорваты даже не напрягались, если была отборочный или другой официальный матч а не товарищеский, то разорвали бы эту оборону нашу в клочья!

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      Рейтинг: +17

      Homyachara > CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:50

      Черышеву практики не хватает, в прошлом сезоне он лучше был, Семенов испугался, Васин потерялся, Комбаров сам не понял что ему на поле делать, Широков не понял куда он попал и как с этим играть, Глушаков как всегда ноль, Ионов был Хорош, Смолов забил, а это уже показатель, Шишкин заблокировал свой фланг, Юсупов не выделялся ни в плюс ни в минус, вратари сыграли как смогли с такой обороной, а вообще по игре неплохой просмотр ближайшего резерва, результат: резерва нет! Играем старой обоймой! после евро разберемся что нам делать дальше! ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО!

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      Рейтинг: +17

      Homyachara > CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:50

      Из под Васина третий гол забивали, посмотри!

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