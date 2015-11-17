Слуцкий: «Основная задача была посмотреть игроков»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3).

«Понятно, что основная задача была посмотреть игроков, у которых недостаточно игровой практики. Пока хватало сил, многое получалось, но когда стало сказываться утомление, появились разрывы в линиях и ощущалась несыгранность. Плюс, надо признать, у соперников высокий уровень индивидуального мастерства», – говорит Слуцкий.