Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Товарищеский матч. Россия уступила Хорватии

    В товарищеской встрече сборная России проиграла команде Хорватии со счетом 1:3. Открыв счет усилиями Смолова, россияне затем позволили сопернику трижды поразить свои ворота. За хорватов отличились Калинич, Брозович и Манджукич.

    Товарищеский матч

    Россия – Хорватия – 1:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Смолов, 14; 1:1 – Калинич, 56; 1:2 – Брозович, 69; 1:3 – Манджукич, 81.

    Россия: Лодыгин (Ребров, 46), Комбаров (Новосельцев, 64), Широков, Черышев (Дзюба, 69), Васин (Игнашевич, 89), Смолов, Шишкин, Глушаков (Мамаев, 71), Семенов, Ионов (Игнатьев, 63), Юсупов.

    Хорватия: Калинич (Варгич, 90+1), Лешкович, Вида, Срна (Врсалько, 46), Мочинич, Пиварич, Брозович, Бадель, Перишич, Калинич (Милович, 74), Манджукич (Крамарич, 87).

    Предупреждения: Перишич, 27; Вида, 35.

    Судья: Клеман Турпен.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2015 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 18 ноября 2015, 01:17

      Вы правда надеетесь на большой успех с трусливым Слуцким? Сомнений нет, он хорош, но трусливость зашкаливает и это пагубно. Это тренер, который игры не испортит, но и чудес не сотворит.
      Новосельцев нестрелянный для сборной, столп обороны в Ростове, времени не дают.Игнатьев в классной форме, вместо него играет какой-то Ионов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Doctor Klyde 18 ноября 2015, 02:13

      Слуцкий класный тренр

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Roman1988 18 ноября 2015, 01:03

      Надеюсь в плей офф встретятся Россия-Хорватия, тогда посмотрим.. в данный момент мотивации/желания не хватило... Расстраиваться сильно не надо...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Roman1988 18 ноября 2015, 02:14

      И надется оже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Slemanort 17 ноября 2015, 22:46

      Наша сборная вечно хочет играть через центр и совершенно не смотрят на фланги. Был в Краснодаре на стадионе и наблюдал как Жирков совсем 1 гуляет без дела по бровке. И еще ко всему прочему беда с последним пасом . Выходят на ударную и Пасс который защитники спокойно ловят . Из Дзюбы хороший лис но не пасуля. А хорваты постоянно продавливали центр защиты вот и голы. Пас надо отрабатывать и отрабатывать и бить с ударных позиций а не в пустую губить старания команды. А Смол красавец. Если все пойдет в таком же духе то к весне он расцвет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Slemanort 18 ноября 2015, 02:16

      А с лимитом команда увянет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 ноября 2015, 22:14

      Ну по крайней мере сбили спесь, поражения иногда идут на пользу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 17 ноября 2015, 22:06

      Хорватская команда безусловно добросовестно проэкзаменовала российскую сборную и наглядно высветила главную проблему,которую необходимо решать в первую очередь-это ближайший резерв,который на порядок отстает от основного состава сборной!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > nemolod 18 ноября 2015, 02:17

      Будет все хуже и хуже-лимит..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 ноября 2015, 21:37

      Жалко Ивицу не выпустили..эх..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 ноября 2015, 21:26

      Всё логично...Хорваты сильнее нас,тем более был экспериментальный состав...а вы что хотели?Что мы их вынесем?До ЕВРО ещё время много...надо смотреть на товарищеские матчи непосредственно перед ЕВРО...а то все, как обычно, разнылись....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > PITER_1 17 ноября 2015, 21:32

      Выпрямт,выпрямят,ровненько выпрямят..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > ЖОРРО 18 ноября 2015, 01:11

      В сборной России экспериментальный состав. Как-то смешно звучит для огромной страны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Doctor Klyde 18 ноября 2015, 02:19

      Как же Хорватия обходися без лимита?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 21:26

      Вперед на Евро в обнимку сполитическиангжированным лимитом!С каждым годомбудетвсехуже ихуже!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Дима1960 17 ноября 2015, 21:56

      Большая и длинная кнопочка на клавиатуре в нижнем ряду - это пробел. Он предназначен для разделения слов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Ubuntu 18 ноября 2015, 02:21

      Спасибо,исправлюсь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 17 ноября 2015, 21:13

      Печальный итог,резерва нет,предчувствие что на ЧЕ ехать безполезно,всё будет как в Бразии.......

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > BorisoW 17 ноября 2015, 21:27

      Ну почему бесполезно?Погулять,Франции посмотреть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 17 ноября 2015, 20:59

      а шлачные то у нас резервисты. игра напомнила сборную капелло.так же безвольно

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11