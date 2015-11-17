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    Хамрен: «Доводить дело до послематчевых 11-метровых мы не намерены»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен рассказал о вариантах развития матча против сборной Дании в ответной стыковой встрече отборочного турнира Евро-2016.

    «Думаю, Дания постарается сыграть так же, как в заключительные 25-30 минут первого матча. Посмотрим, удастся ли нам помешать сопернику. Я бы предпочел, чтобы события развивались, как в первые 60-65 минут.

    Хочу, чтобы мои игроки действовали смело и с огоньком, как это было в стартовые 5-10 минут первого матча. После субботней встречи у нас отличная атмосфера, и мы впервые за длительное время обыграли Данию.

    Если будем настраиваться на нулевую ничью, у нас могут возникнуть проблемы. Конечно, мы на всякий случай изучили пенальтистов соперника и вратаря Каспера Шмейхеля. Однако доводить дело до послематчевых 11-метровых мы не намерены», - заявил Хамрен.

    Напомним, что матч Дания – Швеция состоится во вторник, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени. В первом матче Швеция была сильнее со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    17.11.2015 18:58
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