Месси будет зарабатывать в Англии 600 тысяч в неделю

В случае ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны» единственным местом продолжения карьеры станет Англия. Здесь разу три клуба готовы претендовать на него - "Арсенал", «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Если переход состоится, то Месси будет требовать повышения своей зарплаты – до 600 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает в «Барселоне» 14 миллионов фунтов в год, а в его контракте обозначена сумма отступных – 175 миллионов фунтов.