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    Месси будет зарабатывать в Англии 600 тысяч в неделю

    В случае ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны» единственным местом продолжения карьеры станет Англия. Здесь разу три клуба готовы претендовать на него - "Арсенал", «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Если переход состоится, то Месси будет требовать повышения своей зарплаты – до 600 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает в «Барселоне» 14 миллионов фунтов в год, а в его контракте обозначена сумма отступных – 175 миллионов фунтов.

    Источник: Daily Star

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    16.11.2015 11:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      adidas74 17 ноября 2015, 18:46

      4 ляма рублей в день сейчас получает, куда это вобще годно?? полстраны нашей за год не получает и половины, куда катится мир

      0
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 17 ноября 2015, 10:49

      Месси в арсенал перейдёт

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser 17 ноября 2015, 10:20

      Не будет.
      Месси останется в Барсе!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 ноября 2015, 05:28

      Арсенал ? вряд ли если все таки говорить о том куда перейдет юнайдет челси потянут трансфер и зп а надо ли ? и Месси и клубам это вопрос ! очередные утиные истории

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 16 ноября 2015, 18:30

      Че Газпром не может отступные заплатить?

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 16 ноября 2015, 17:27

      Если и уйдёт, то только в Спартак

      0
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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 16 ноября 2015, 16:34

      самое смешное в том , что больше всех команд в мире проявлял интерес к Месси Манчестер Сити , и даже послали счет , чтобы боссы Барсы сами написали любую сумму , а здесь Ман. Сити нет в списках претендентов, так что все это шляпа. Запомните Месси уйдет только в родной аргентинский клуб в конце своего легендарного шествия . по его же словам!!!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Bacelona champion 16 ноября 2015, 18:31

      Какой родной клуб? Он в чемпе аргентины не одного матча не сыграл!

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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > ManUtd-Volgograd 17 ноября 2015, 03:34

      Ньюэлс его родной Аргентинский клуб!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Armyan4eG 17 ноября 2015, 09:12

      Его Барса забрала когда ему было 13 лет. Ты помнишь себя в 13 лет?

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      Рейтинг: +18

      Платунишка > Armyan4eG 17 ноября 2015, 21:16

      По идее, он для него такой же родной, как и для ребенка, воспитанного НЕбиологическим отцом, его биологический отец, который всунул, плюнул и пошел, не забивая себе голову тем, что будет с его потомством. Ты бы хотел вернуться к такому "отцу"?)

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      Рейтинг: +7

      Lonelyhead 16 ноября 2015, 16:06

      Насколько же люди жадные. Играют ради денег, а как же любовь к футболу, его культуре

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 ноября 2015, 14:59

      да не уйдет он никуда

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 16 ноября 2015, 13:52

      "В России Месси будет зарабатывать 2 миллиона в неделю, и миллиард в случае расторжения контракта..!!" Что мелочиться то? Можно называть Любые цифры если есть уверенность в том, что в эту страну игрок Никогда не попадет.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > SchwarzGelben BVB 16 ноября 2015, 15:08

      Ты о чем??

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB > джон базелон 17 ноября 2015, 12:05

      О том, что глупо писать о возможном заработке игрока в другом месте, если он не собирается покидать нынешний клуб, объяснил?

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