Агент: «Реал» вернет Морату, а Погба рано или поздно окажется в «Барселоне»

Агент ФИФА Эрнесто Бронцетти предполагает, что игроки "Ювентуса" нападающий Альваро Мората и полузащитник Поль Погба перейдут в «Реал» и «Барселону» соответственно.

"Насколько я знаю, "Реал" намерен вернуть Морату. Но мы должны услышать, что скажет сам игрок. В "Реале" все хотят играть, это не тот клуб, который будет держать у себя игроков, против их желания.

Что касается Погба, то я знаю, что "Барселона" следит за ним. Скорее всего, в итоге он там и окажется, хотя «Барса» - не единственный клуб, которому нужен Погба", – сказал Бронцетти.