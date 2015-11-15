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    Агент: «Реал» вернет Морату, а Погба рано или поздно окажется в «Барселоне»

    Агент ФИФА Эрнесто Бронцетти предполагает, что игроки "Ювентуса" нападающий Альваро Мората и полузащитник Поль Погба перейдут в «Реал» и «Барселону» соответственно.

    "Насколько я знаю, "Реал" намерен вернуть Морату. Но мы должны услышать, что скажет сам игрок. В "Реале" все хотят играть, это не тот клуб, который будет держать у себя игроков, против их желания.

    Что касается Погба, то я знаю, что "Барселона" следит за ним. Скорее всего, в итоге он там и окажется, хотя «Барса» - не единственный клуб, которому нужен Погба", – сказал Бронцетти.

    Источник: Football Italia

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    15.11.2015 05:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 ноября 2015, 15:37

      Что-то сомневаюсь я в Морате,не вижу я у него желания переходить в Реал

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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 15 ноября 2015, 14:06

      не нужен он Барсе , выше , чем 60 млн евро, это красная цена!!!

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