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    УЕФА выразил соболезнования Франции в связи с трагическими событиями в Париже

    УЕФА обнародовал официальное заявление по поводу терактов в Париже, жертвами которых стали 150 человек (из них – 100 погибших). Отметим, что три человека скончались прямо на арене «Стад де Франс», где проходила товарищеская встреча Франция - Германия.

    «УЕФА испытывает настоящий шок и глубокую печаль по поводу трагических событий, произошедших в Париже. В связи с этим, мы выражаем поддержку и солидарность Франции, а также всем тем, кто стал жертвами этих страшных терактов», – говорится в заявлении организации.

    Источник: УЕФА

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    14.11.2015 13:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      ГСЧ 14 ноября 2015, 14:25

      Интересно, что нарисует журнал Шарли сейчас.... Мои соболезнования

      2
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > ГСЧ 14 ноября 2015, 15:44

      Вот и к ним беда пришла,,,говорят не смейся над чужим горем,,,

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 ноября 2015, 14:09

      Страна арабов по сути,так и будут взрывать

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 14 ноября 2015, 13:59

      Очень жалко людей. Но за что боролись - на то и напоролись. Больше привечайте папуасов всяких.

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      Рейтинг: +72

      HardPony 14 ноября 2015, 13:58

      жаль погибших,НО. КТо открыл двери для беженцев? кто просрал свою страну чернокожим и арабам? сами виноваты по большому счету. во Франции все наглые эти черные и прочие. если идешь по дороге и тебе на встречу негр,то он никогда не будет пытаться обойти тебя. будет идти напролом. это ты обязан ему уступить. Смотрел вчера комедию про жандармов с Луи Де Фюнесом и там нет черных лиц вообще. красота. удачи европа. это только первый звоночек. исламизация идет полным ходом. больше беженцев-больше толерастии.

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