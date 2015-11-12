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    Семенов: «Слуцкий составов еще не называл»

    Защитник сборной России Андрей Семенов сказал, что главный тренер Леонид Слуцкий еще не определился с составами.

    - Игра за сборную – это всегда большая ответственность. Неважно товарищеский это матч или официальный. Тем более Португалия – сильный соперник. На этот матч у нас серьезный настрой.

    - Слуцкий уже рассказал, кто будет играть в первом матче, а кто выйдет на поле во втором?

    - Леонид Викторович говорил, что в двух матчах сыграют все футболисты, но каких-то составов еще не называл.

    - Как вам условия для тренировок?

    - Все хорошо. Правда, тренировочное поле «тяжелое», но уже долгое время идут дожди.

    Матч Россия - Португалия состоится 14 ноября в 17:00 в Краснодаре.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.11.2015 14:06
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