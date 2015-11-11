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    Коноплянка: «Сильно мотивирован на игру сборной после победы над «Реалом»

    Полузащитник «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка заявил о своей готовности к игре отборочного раунда плей-офф Евро-2016 против сборной Словении.

    «Я заряжен после победы над мадридским «Реалом» в чемпионате Испании и сейчас думаю только о том, чтобы выиграть путевку на чемпионат Европы вместе со сборной Украины. Неважно кто твой следующий соперник, после победы над «Реалом» ты всегда будешь сильно мотивирован.

    В следующий раз я бы предпочел забить дважды, нежели чем отдать две голевые передачи», - сказал Коноплянка.

    Источник: Football Espana

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    11.11.2015 12:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 11 ноября 2015, 18:35

      Думаю, что Словения не сильный соперник для Украины. Удачи украинцам.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 11 ноября 2015, 13:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рагуле-Коноплянке не добиться ничего.

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