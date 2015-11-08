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    АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» оступился в матче с «Кристал Пэлас»

    В центральной встрече 12-го тура АПЛ "Арсенал" и "Тоттенхэм" не смогли решить судьбу лондонского дерби в чью-либо сторону: на гол Гарри Кейна, забитый гостями в середине первого тайма, "канониры" под занавес игры ответили ударом вышедшего на замену Кирана Гиббса.

    В другом матче вечера "Ливерпуль" потерпел минимальное поражение от "Кристал Пэлас" – 1:2. Победу гостям в концовке встречи принес защитник Скотт Данн.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 32; 1:1 – Гиббс, 77.

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Боласи, 21; 1:1 – Коутиньо, 42; 1:2 – Данн, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 20:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 22:29

      Клопу побед!

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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 8 ноября 2015, 22:25

      Хорошо, очень плотно. Походу тройка уже определилась. Лестера, мне кажется, на весь сезон не хватит, после боксинг дей отвалятся. МС, Арсенал, МЮ разыграют АПЛ в этом году, Маур и Челси за ЛЕ зацепятся, я так думаю.

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      Рейтинг: +132

      murakami777 > Wayne Rooney 10 9 ноября 2015, 14:06

      с такой игрой Мауру за место АПЛ цепляться в самую пору))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 ноября 2015, 22:11

      все топы неудачно сыграли, зато у ЛВГ философия сработала

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz > dolf666 8 ноября 2015, 22:51

      В Англии нет топы
      Просто они популярные благодаря денежным мешками

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      Рейтинг: +421

      LMI 8 ноября 2015, 20:57

      Вот эта ничья просто бесит, игра Арсенала злит, причем на своем поле. Такой шанс был выйти на ЧИСТОЕ первое место и на тебе...блин, так и думал

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      Рейтинг: +132

      murakami777 > LMI 9 ноября 2015, 14:05

      отскочили петухи, фартануло им - два момента Жиру были 100-пудовыми...правда и Чех тащил хорошо...в целом, учитывая кадровые проблемы, Арсенал сыграл норм

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