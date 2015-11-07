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    Вице-президент ФФУ: «На матче «Шахтер» - «Сталь» был поднят баннер с портретом Гитлера»

    Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов рассказал об инциденте с баннером на матче УПЛ между "Шахтером" и "Сталью" (2:0).

    "19 сентября на стадионе имени Банникова проходит матч "Шахтер" – "Сталь", и вдруг на трибуне поднимается баннер, где в аббревиатуру вписан портрет Гитлера. И в течение нескольких минут этот баннер висит. Напротив стоит камера канала-транслятора. Хорошо, что этот баннер заметили стюарды. Они информировали офицера безопасности клуба, который вмешался, и баннер убрали. Но ведь он был поднят", - отметил Кочетов.

    Источник: Matchday.ua

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    07.11.2015 06:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 ноября 2015, 12:14

      Не удивительно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 7 ноября 2015, 12:13

      Чего только не сделает некоторая бассота ради пару рюських рублей))) проплачено к гадалке не ходи.
      и почему только сейчас вспомнил этат вице-пид..аст??? руссо - сми как всегда подхватили. ))) смещные

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Igreks 7 ноября 2015, 12:14

      Иди сало жри,дерьмо хохлятское!

      -1
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