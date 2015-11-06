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    Ари: «Борьба за вторую путевку еще не закончена»

    Нападающий "Краснодара" Ари отметился голом в ворота ПАОКа в матче Лиги Европы. По его словам – это главное, к чему должен стремиться каждый форвард на поле.

    «Рад, что сегодня мне удалось отличиться. Это главное для игрока атаки. Думаю, мы хорошо провели матч. До перерыва у нас были проблемы с организацией атак, однако именно в это время мы открыли счет. Во втором тайме действовали по результату. ПАОК большими силами пошел вперед, нам же требовалось лишь использовать свои шансы в контратаках.

    Теперь всеми мыслями перемещаемся в чемпионат России. Через три дня у нас матч с ЦСКА, и в игре с лидером первенства нужно показать все свои лучшие качества. Что касается Лиги Европы, то и здесь борьба за вторую путевку еще не закончена. Но мы постараемся ее успешно завершить уже в ближайшем матче с дортмундской "Боруссией», - заявил Ари.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - ПАОК закончился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      fr@eR 6 ноября 2015, 13:41

      Поздравляем краснодар

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