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    Гранквист: «Сейчас мы фавориты за выход в плей-офф»

    Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист не скрывал после матча с ПАОКом удовлетворения от победы.

    «Очень доволен результатом. Перед игрой у нас с ПАОКом были почти равные шансы на выход из группы, сейчас же мы фавориты. Надеюсь, теперь нам ничего не помешает пройти в плей-офф, ведь все в наших руках.

    Во втором тайме на поле опустился туман, который командам не мешал, а вот зрителям, наверное, не позволял в полной мере следить за происходящим на поле. После перерыва игра пошла повеселее. ПАОКу отступать было некуда, и давление на наши ворота чувствовалось. В целом, мы с ним справились, хотя в концовке все же заставили понервничать наших болельщиков», - считает Гранквист.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - ПАОК закончился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 08:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 6 ноября 2015, 08:33

      Молорики! С победой! Теперь главное не лажануть в последних двух турах.

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