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    Болельщиков «Локомотива» избили фанаты «Бешикташа» и полиция

    Во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» - «Локомотив» (1:1) случилось несколько потасовок на трибунах и вне стадиона. Сначала в середине второго тайма болельщики железнодорожников столкнулись с фанатами «Бешикташа», которые прорвались в гостевой сектор. Полиция лишь некоторое время спустя вмешалась в драку, применив дубинки, и конфликт был устранен.

    По словам одного их фанатов «Локомотива», после матча полицейские загоняли болельщиков российской команды в автобус и избивали дубинками.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2015 07:34
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +21

      Faith 26 ноября 2015, 17:20

      А почему щас споменать об этой инциденте,хотим отомстить?))

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:26

      Что это за страна, если онс молчит в тряпочку?

      0
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      Рейтинг: +10

      солдат 1 6 ноября 2015, 19:06

      Мораль вы говорите, посмотрите,
      Какая на Руси сейчас мораль.
      Приехали болельщики в Европу,
      И показали весь Российский рай!

      А как им показать свою культуру,
      Ведь в голове опилки. пустота!
      Мы русские, а это что-то значит,
      Но жаль лишь, не осталося ума!

      Куда вам этой самой гей-Европе,
      Такое и не снилось даже вам!
      Москва сейчас красива только жопой,
      А ну снимай штаны свои братва!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Nekit vrn > солдат 1 7 ноября 2015, 14:20

      хаха ха, и это сказал хохлятский троль, ну ты чудак

      0
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      Рейтинг: +70

      Greiba 6 ноября 2015, 11:29

      вот поэтому турцию никогда не примут в ЕС. как в прочем и украину. рожденные дикарями цивилизованными не станут. гены возьмут свое

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Greiba 6 ноября 2015, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну у Турции скажем больше шансов попасть в ЕС чем в росии встать с колен! это Первое.
      Второе - почему вывод такой у тебя дурацкий что турки виноваты. рос. болельщика знают уже давно на что оно способно. это видно даже по внутреннему чемпу.
      И во Третьих - Украина это страна которая тянеться к цивилизованному сообществу, а разные твари ( новоотсоссия и роиссия ) не хотят потерять такой лакомый кусочек. Вот и война. Причем не открытая а гибридная!!!! Позор как бы для "а ля супердержавы" Смех)))

      -10
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      Рейтинг: +147

      Legion-o > Igreks 6 ноября 2015, 15:06

      Тварь

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > Igreks 6 ноября 2015, 16:34

      c каких колен не бредь

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      Рейтинг: +20

      ShaDo > Igreks 6 ноября 2015, 17:50

      Завидовать не надо великой РОССИИ

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Igreks 6 ноября 2015, 17:54

      Яценюк,это ты что ли?ты еще не сдох?))Пора бы уже,яйцеголовая инфузория

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      Рейтинг: +8

      vladlenz0r > Igreks 8 ноября 2015, 21:41

      Как же по детски коверкать название государства, ты смешной. РФ не на коленях, Россия свободная страна, у нас нет войны, я могу ещё много чего перечислить, но это очень долго и не вижу смысла, так же есть и минусы, никакая страна не идеальна. А ты и дальше пиши "роися" или "росии", только это ты и можешь делать, ты ничтожество

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      Рейтинг: +70

      Greiba 6 ноября 2015, 11:29

      Один болельщик московского «Локомотива» был задержан после гостевого матча группового этапа футбольной Лиги Европы с турецким «Бешикташем», заявил агентству «Р-Спорт» директор по работе с болельщиками железнодорожников Алексей Ерунов.

      «Локомотив» сыграл вничью с «Бешикташем» со счетом 1:1 во встрече, прошедшей в четверг на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка в Стамбуле. Во время и после матча произошло несколько потасовок на трибунах. В одном из конфликтов ряд агрессивно настроенных болельщиков «Бешикташа» ворвались в гостевую ложу стадиона, где попытались оказать физическое воздействие на сотрудников московского «Локомотива».

      «Одного парня забрали в полицию, делали из него козла отпущения, что во всем русские виноваты. Отпустить должны через час-два его. На самом деле то, что творилось в Турции, никуда не годится. И отношение наших полицейских к туркам, когда они приезжали, совсем было другое», — заявил Ерунов по телефону.

      «Турецкие болельщики были зачинщиками, местная полиция на них никак не реагировала, это все чувствовалось еще за три часа до футбола — оскорбления, когда они видели символику «Локомотива». Полиция нас руками толкала, чтобы мы занимали обозначенные места по билету, а своих просила вежливо уйти. Вели себя неподобающим образом для полицейских», — добавил директор по работе с болельщиками «Локомотива».

      Также собеседник агентства рассказал, что непозволительные выкрики в адрес москвичей позволяли себе не только местные фанаты, но и сами представители полиции. «Плюс ко всему в конце, когда футбол закончился, и камеры были выключены, полицейские начали вытворять что хотели. Кричать «русские, проваливайте домой!», причем кричали это на русском языке, называли нас фашистами. Били дубинками после матча не только ребят, но и женщин», — заявил Ерунов.

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      Рейтинг: +93

      pravda 6 ноября 2015, 11:16

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      Рейтинг: +10

      Боб12345 > pravda 6 ноября 2015, 13:00

      То есть, ты хочешь сказать что нападение и поножовщина перед матчем была из-за того, что турки предвидели эту выходку.
      Ай да турки... Ай да Ванги все

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      Рейтинг: +93

      pravda 6 ноября 2015, 11:06

      Вот оно, что!
      В фейсбуке есть фото, где болелы Локо зад показывают, голый...и не один чел, а взрослых несколько! Там же надо было им дубинки засунуть, на весь мир, может перестали бы хереней страдать!!!

      2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 6 ноября 2015, 10:44

      Три очка снимать и пустые трибуны

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      Рейтинг: +93

      pravda 6 ноября 2015, 10:37

      А нет информации за что били? Или просто так?

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 ноября 2015, 10:07

      Стран-побратимов остается все меньше. Спасибо, Сербия есть. Все остальные - двуликие мыши

      3
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      Рейтинг: +76

      Merovingen > LokoGoGo 6 ноября 2015, 10:29

      А когда это турки были побратимами с нами?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > LokoGoGo 6 ноября 2015, 11:21

      Сербы тоже одной жопой на две дырки сесть хотят

      0
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      Рейтинг: +70

      Greiba > LokoGoGo 6 ноября 2015, 11:32

      тукри всегда были и будут врагами России. да и не может быть союзник сша другом России. турки продажные. как можно мусульманской стране быть союзниками америкосов.главных врагов мусульман

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Greiba 6 ноября 2015, 11:47

      Американцы главные враги мусульман?!)))

      0
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      Рейтинг: +70

      Greiba > Рулон Обоев 6 ноября 2015, 11:52

      а для тебя это новость? кто развязал воину в сирии авганистане ираке ливии и так далее

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      Рейтинг: +70

      Greiba > Рулон Обоев 6 ноября 2015, 11:53

      хотя если ты из пятой колонны. что тебе объяснять

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Greiba 6 ноября 2015, 13:07

      Всё всё, не заводись)) я неправильно прочитал)) подумал, наоборот)

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      Рейтинг: +70

      Greiba > Рулон Обоев 6 ноября 2015, 13:18

      не путай так больше)) а то так и друзей во враги можно записать и наоборот

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