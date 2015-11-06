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    Хестад: «Своими результатами нам удалось удивить всю Европу»

    Капитан "Мельде" Даниэль Хестад отметился голом в ворота «Селтика». Это позволило ему стать самым возрастным автором гола за всю историю Лиги Европы.

    «Очень приятно владеть этим рекордом. Он многое для меня значит. Я родом из Мельде. Я играю за него всю свою жизнь и испытываю сильные чувства к этому городу и клубу.

    Просто невероятно, что своими результатами нам удалось удивить всю Европу. Это потрясающее чувство и вершина моей карьеры", - сказал Хестад.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Селтик» - «Мельде» завершился со счетом 1:2. Эта победа позволила норвежцам досрочно выйти в плей-офф.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 07:02
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