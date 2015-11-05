Оздоев: «Игроки «Ливерпуля» сравнимы с российскими»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев не считает, что «Ливерпуль» располагает игроками мирового уровня.

«Обычный матч. Сыграли вничью, могли победить. Даже когда Олега Кузьмина удалили, я подумал, что обязательно забьем и не пропустим. Разве «Ливерпуль» нас разорвал и создал кучу моментов? Нет. Сначала вообще мы лучше играли, потом сдерживали натиск, ушли в оборону, а в концовке, например, у Игоря Портнягина момент был.



Игроки «Ливерпуля» космос? Я на них скафандров не видел. Лаллана хороший, Коутиньо, но их можно сравнить и с российскими ребятами. Не космос. В раздевалке после матча у нас спокойно было. Не выиграли, пятого числа надо исправляться.



Взял футболку у Милнера. Для папы. Сложно объяснить, но папе очень нравился Роберто Манчини. Как только итальянец начал тренировать «Сити», папа начал болеть за них. Милнер долго играл в той команде, поэтому нужно было привезти футболку. То есть именно по «Ливерпулю» запроса не было.



Я тоже поддерживаю в Англии «Сити». Яя Туре очень крутой – он точно в десятке лучших футболистов мира и, наверное, лучший в опорной зоне, где и я играю. Слежу, пытаюсь что-то подсмотреть, но комплекция разная, конечно. Кстати, о «Ливерпуле». Обидно, что не застал времена Джеррарда», — сказал Оздоев

Напоминаем, «Рубин» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 4-го тура сегодня в 21:00.