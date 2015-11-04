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    «Локомотив» прибыл в Стамбул

    Московский «Локомотив» прибыл в Стамбул на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Бешикташем". Команды встретятся в четверг, 5 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    На своем поле «Локомотив» в третьем туре не смог обыграть гостей, матч закончился со счетом 1:1. При этом москвичи занимают первое место в турнирной таблице группы H. В активе «Локо» семь очков. «Бешикташ» расположился на второй строчке с пятью очками.

    Источник: Twitter

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    04.11.2015 17:03
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