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    Пеле: «В 50-х играл футболист, который был в десять раз лучше Неймара»

    Легенда бразильского и мирового футбола Пеле дал свою оценку игре нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара.

    «Неймар – форвард. Он играет очень высоко, никогда не опускается в глубину поля и не отрабатывает в защите. Поэтому его можно считать специфическим игроком. В 50-х играл футболист Вальтер Васконселос, и он был в десять раз лучше Неймара. Несомненно. Но не стоит сравнивать Неймара с игроками прошлого. Он сейчас является главной фигурой в сборной» - говорит Пеле.

    Также Король футбола ответил на вопрос о том, кого он считает своим преемником.

    «Раньше я думал, что Роналду – лучший в мире футболист, но теперь я в восторге от Месси».

    Источник: AS

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    30.10.2015 20:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 31 октября 2015, 06:04

      Только с Э. Стрельцовым можно сравнивать Пеле

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      Рейтинг: +30

      imordovcev 30 октября 2015, 21:32

      Пеле вообще спорный бомбардир!!!нет он конечно Великий,спору нет,но.....

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > imordovcev 30 октября 2015, 21:46

      Смотри шахматы,потому что в футболе ты полный ноль раз так думаешь!

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      Рейтинг: +30

      imordovcev > джон базелон 1 ноября 2015, 20:11

      А ты походу Бубнов???У каждого есть своя точка зрения,и если моя не совпадает с твоей ,это еще ничего не значит!!!LOL!!!!

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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > imordovcev 2 ноября 2015, 23:42

      Как можно говорить о Пеле,что он не очень нап???.Ты вообще смотришь футбол давно?Послтри Хотя бы нарезку про короля и почитай его биографию!Ты точно малолетка!

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