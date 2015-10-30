Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин: «Пока все позитивно, но если изменится – будете Слуцкого критиковать»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что к совмещению постов главного тренера сборной России Леонида Слуцкого следует отнестись спокойно.

    «Все это вполне логично. Логично все это разрешилось. Говорить, что его некем было бы заменить равноценно в сборной — так преемники в России всегда найдутся. Но Слуцкий отличается качеством своей работы, он наладил баланс между атакой и обороной, грамотно руководит командой.

    Сейчас, когда все получается, — все позитивно, и это вполне нормально. Нужно к этому спокойно относиться. Ну а если это изменится, так и критиковать начнете. Все закономерно», - рассказал Семин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 30 октября 2015, 18:56

      100%

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11