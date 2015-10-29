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    • Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Миддлсбро» в серии пенальти

    Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Миддлсбро» в серии пенальти

    «Манчестер Юнайтед» вылетел из 1/8 финала Кубка английской лиги, уступив на своем поле «Миддлсбро». Основное время матча завершилось вничью – 0:0, в дополнительное время команды также не смогли открыть счет.

    В серии пенальти гости были удачливее – 3:1. В составе «Юнайтед» свои попытки не реализовали Уэйн Руни, Майкл Кэррик и Эшли Янг.

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Манчестер Юнайтед – Миддлсбро – 0:0 (0:0; 1:3 по пенальти)

    Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо (Янг, 61), Кэррик, Феллаини, Лингард, Перейра, Депай (Марсьяль, 71), Уилсон (Руни, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 01:50
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    Комментарии (7)
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    Тони Монтана
    1446086488
    позор
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    anri1703
    1446092960
    опять 25 (
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    джон базелон
    1446095619
    Гоните Гала в шею!!
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    Serjinho
    1446098934
    му-му хрю-хрю убогий мешочек продолжает радовать
    Ответить
    RMden
    1446103650
    А я МЮ давно не уважаю... При Ферге по блату победы были, а тут блат закончился!!!
    Ответить
    Hiddink95
    1446128937
    Люди, да будет вам известно, что МЮ ещё с 2004-го года постоянно сливает этот кубок Лиги, ибо он ничего не даёт, да и по значимости он совсем недорогой для таких команд, как МЮ, Челси, Ман Сити и Арсенал, который кстати тоже не ценит этот трофей
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    ologreds
    1694996907
    numo446836
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