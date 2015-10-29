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    Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» идут дальше

    В Англии завершились три матча Кубка Лиги. Первую победу на посту главного тренера "Ливерпуля" одержал Юрген Клопп. "Красные" со счетом 1:0 обыграли на "Энфилде" "Борнмут".

    "Манчестер Сити" с легкостью справился с "Кристал Пэлас" - 5:1, а "Саутгемптон" был сильнее "Астон Виллы" - 2:1.

    Кубок английской Лиги. 1/8 финала

    Ливерпуль – Борнмут – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клайн, 17.

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бони, 22; 2:0 – де Брюйне, 44; 3:0 – Ихеначо, 59; 4:0 – Туре, 76; 4:1 – Дилэйни, 89; 5:1 – Гарсия, 89.

    Саутгемптон – Астон Вилла – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Йосида, 51; 2:0 – Пелле, 77; 2:1 – Синклэйр, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 00:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 29 октября 2015, 01:05

      С победой Ливерпуль!

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