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    Радимов саботировал пресс-конференцию

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов фактически отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче 18-го тура ФНЛ от «Факела» (2:4). Наставник давал лишь короткие и ничего не значащие ответы.

    – Команда впервые пропустила 4 мяча. С чем это связано?

    – Не знаю.

    – Это проблемы в обороне или эмоциональная усталость?

    – Не знаю.

    – Почему так рано заменили Долгова?

    – Я так решил.

    – С какими решениями арбитра вы не согласны?

    – Не помню.

    – Вы ездили в Испанию на стажировку, поделитесь впечатлениями.

    – Не до этого сейчас, – сказал Радимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2015 01:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +167

      астраханец 27 октября 2015, 11:32

      А чем же он её сорвал то?))

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 09:36

      псих он ему нельзя работать с людьми так же как и Овчинникову

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 октября 2015, 06:17

      Не люблю зенит и уж тем более радимова, но тут он четко) с вами только так и надо

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > olic29ivica 27 октября 2015, 07:07

      как говорится Радимов -пес!

      2
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