Колосков: «Даже если Платини оправдают, репутация все равно подмочена»

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил мнение, что шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа является главным конкурентом Мишеля Платини в борьбе за пост главы ФИФА.

«Странновато то, что от одной конфедерации два человека выдвинулись. Во всяком случае, Салман может конкурировать с Платини. Если Платини оставят в списках, то не так просто будет Мишелю конкурировать с Салманом, тем более в такой ситуации - пусть даже Платини оправдают, но репутация все равно подмочена. Салмана знают в мире, он признанный человек. В общем, у Салмана неплохие шансы, на данный момент я считаю его главным оппонентом Платини», - сказал Колосков.

Шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа на данный момент занимает пост главы Азиатской футбольной конфедерации, а также возглавляет специальное и экстренное бюро по проведению отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Свои кандидатуры на участие в выборах также выдвинули бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, президент УЕФА Мишель Платини, который отстранен от своих обязанностей на 90 дней из-за коррупционного расследования, экс-полузащитник сборной Тринидада и Тобаго Давид Нахид и экс-глава Корейской футбольной ассоциации Чон Монджун.