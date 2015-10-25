Раньери: «Может, закажу Варди пиццу, а с Пардью хотел бы выпить вина»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу в матче девятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Это был трудный матч, настоящий бой, поскольку «Пэлас» сильнее нас. Мы боролись и заслужили эту победу. Мы движемся шаг за шагом», - говорит Раньери.

Наставник также сказал, что, возможно, исполнит свое обещание купить игрокам пиццу, если они сумеют не пропустить. Об этом обещании ему после матча напомнил Джейми Варди.

«Варди – фантастический игрок, каждый мяч для него удобен. Может, закажу ему пиццу. Надеюсь, одной хватит. У нас фантастический командный дух, и это одна из наших сильных сторон. Мы никогда не сдаемся и бьемся до конца. Эта игра была более итальянской, чем английской – в ней было больше тактики».

Кроме того, Раньери извинился перед главным тренером «Кристал Пэлас» Аланом Пардью за то, что не пожал тому руку после игры.

«Прошу прощения у него. Надеюсь, он зайдет ко мне в тренерскую комнату, чтобы выпить по бокалу вина после матча. Я был очень сосредоточен на том, чтобы поздравить своих игроков. Еще раз прошу прощения».