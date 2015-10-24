«Палермо» - «Интер». Смотреть онлайн

После четырех поражений подряд "Палермо" одержал победу над "Болоньей", и теперь подопечные Джузеппе Якини намереваются закрепить успех в матче с "Интером". "Нерадзурри" же после успешной победной серии стремительно скатываются вниз. И в случае фиаско с "Палермо" миланцы могут быть выставлены из лидирующей группы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.