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    Фернандеш: «Матч с «Бешикташем» будет странным»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш с нетерпением ждет встречи в Лиге Европы с «Бешикташем», в котором он провел несколько лет до перехода в московский клуб.

    «Для меня матч с «Бешикташем» будет немного странным. Я провел три с половиной года в этом клубе, хорошо играл и был счастлив. Поэтому сейчас я испытываю разные эмоции, но, конечно же, буду настроен, чтобы победила моя нынешняя команда. Также я буду рад видеть своих бывших партнеров по команде, сотрудников клуба.

    Пока главный тренер не обращался ко мне. Думаю, для него практически все очевидно – какой будет характер матча, и что игра будет тяжелой. Если же какие-то вопросы возникнут – я всегда открыт и готов рассказать все, что знаю о «Бешикташе».

    «Бешикташ» - счастливая часть моей карьеры, но это осталось в прошлом. О клубе остались только самые теплые воспоминания. Даже если и был какой-то негатив – я уже все забыл. Думаю, сейчас – не самое правильное место и время, чтобы поднимать эти вопросы. Я желаю «Бешикташу» только удачи, но самое важное – это завтрашний матч.

    На данный момент я не планирую возвращаться в Турцию. Мой контракт с «Локомотивом» действует еще три года, и я надеюсь провести их здесь», - рассказал Фернандеш.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» - «Бешикташ» состоится в четверг, 22 октября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.10.2015 18:33
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