Депуатр: «Матч с «Валенсией» - самый трудный в группе»

Нападающий "Гента" Лоран Депуатр с нетерпением ждет матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».

«Это самый трудный матч в группе. "Валенсия" играет в родных стенах, и нам придется непросто. Однако все возможно.

Моя битва с защитной линией соперника будет интересной. Это поединок Лиги чемпионов, и здесь всегда ощущаешь давление. Я впервые буду играть на такой арене, как "Месталья". У нас в Бельгии вместимость стадионов примерно 25 тысяч человек, а здесь на нас могут прийти посмотреть аж 55 тысяч болельщиков!» - сказал Депуатр.

Напомним, матч «Валенсия» - «Гент» состоится во вторник, 20 декабря, в 21:45 по московскому времени.