«Наполи» - «Фиорентина». Смотреть онлайн

"Фиорентина", потерпев всего одно поражение, неожиданно для всех лидирует в чемпионате Италии. Так ли случайно это лидерство? На этот вопрос должна ответить принципиальная схватка "фиалок" с "Наполи". Команда из Неаполя находится рядом с лидирующими командами и у себя дома уж точно не даст легкой жизни приезжей команде.

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