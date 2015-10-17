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    • Молодежное первенство. «Анжи» уничтожил «Краснодар», «Спартак» уступил «Локомотиву»

    Молодежное первенство. «Анжи» уничтожил «Краснодар», «Спартак» уступил «Локомотиву»

    В 12 туре молодежного первенства завершилось четыре матча. «Анжи» на своем поле крупно обыграл «Краснодар», «Спартак» в московском дерби минимально уступил «Локомотиву».

    Первенство России среди молодежных команд. 12-й тур

    «Рубин» (мол.) (Казань) – «Уфа» (мол.) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Блинников, 12; 1:1 – Салахетдинов, 50; 2:1 – Салахетдинов, 80.

    «Анжи» (мол.) (Махачкала) – «Краснодар» (мол.) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дибиргаджиев, 2; 2:0 – Дибиргаджиев, 3; 3:0 – Кузьмин, 45; 4:0 – Агабалаев, 55; 5:0 – Джамалутдинов, 57; 6:0 – Сангаджиев, 80.

    «Спартак» (мол.) (Москва) – «Локомотив» (мол.) (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Смирнов, 2.

    «Крылья Советов» (мол.) (Самара) – «Терек» (мол.) (Грозный) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Айссан, 2; 1:1 – Кацаев, 17; 2:1 – Визнович, 80 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 16:19
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    Комментарии (3)
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    Yusuf13
    1445088128
    Хоть молодежь радует
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    Тагир05
    1445095797
    Это точно брат
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    ologreds
    1694996977
    numo445639
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