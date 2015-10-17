Молодежное первенство. «Анжи» уничтожил «Краснодар», «Спартак» уступил «Локомотиву»

В 12 туре молодежного первенства завершилось четыре матча. «Анжи» на своем поле крупно обыграл «Краснодар», «Спартак» в московском дерби минимально уступил «Локомотиву».

Первенство России среди молодежных команд. 12-й тур

«Рубин» (мол.) (Казань) – «Уфа» (мол.) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Блинников, 12; 1:1 – Салахетдинов, 50; 2:1 – Салахетдинов, 80.

«Анжи» (мол.) (Махачкала) – «Краснодар» (мол.) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Дибиргаджиев, 2; 2:0 – Дибиргаджиев, 3; 3:0 – Кузьмин, 45; 4:0 – Агабалаев, 55; 5:0 – Джамалутдинов, 57; 6:0 – Сангаджиев, 80.

«Спартак» (мол.) (Москва) – «Локомотив» (мол.) (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смирнов, 2.

«Крылья Советов» (мол.) (Самара) – «Терек» (мол.) (Грозный) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Айссан, 2; 1:1 – Кацаев, 17; 2:1 – Визнович, 80 (с пенальти).