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    Фальке: «Рома» показывает лучший в Италии футбол»

    Нападающий «Ромы» Яго Фальке поделился впечатлениями от игры команды в текущем сезоне.

    «Рома» показывает лучший в Италии футбол. Но нам нужно добиться равновесия между атакой и обороной, поскольку мы не можем в каждом матче забивать по четыре гола, как это было в игре с «Палермо». Нам нужно улучшить игру в защите», - считает Фальке.

    Также футболист прокомментировал и свою собственную игру.

    «У меня отличное взаимопонимание с Лукасом Динем, и благодаря этому я получаю от него много передач. Обычно вторая часть сезона удается мне лучше, поэтому в ближайшие месяцы моя игра станет качественнее».

    В этом сезоне Серии А Фальке шесть раз выходил на поле. В этих матчах он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    15.10.2015 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 17 октября 2015, 16:36

      бугагаг
      а он наверно лучший бомбардир еще

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