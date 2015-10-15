Фальке: «Рома» показывает лучший в Италии футбол»

Нападающий «Ромы» Яго Фальке поделился впечатлениями от игры команды в текущем сезоне.

«Рома» показывает лучший в Италии футбол. Но нам нужно добиться равновесия между атакой и обороной, поскольку мы не можем в каждом матче забивать по четыре гола, как это было в игре с «Палермо». Нам нужно улучшить игру в защите», - считает Фальке.

Также футболист прокомментировал и свою собственную игру.

«У меня отличное взаимопонимание с Лукасом Динем, и благодаря этому я получаю от него много передач. Обычно вторая часть сезона удается мне лучше, поэтому в ближайшие месяцы моя игра станет качественнее».

В этом сезоне Серии А Фальке шесть раз выходил на поле. В этих матчах он забил один гол и отдал одну результативную передачу.