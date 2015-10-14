Линекер: «Голландия превратилась в Андорру»

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Бывший нападающий сборной Англии прокомментировал провал сборной Голландии в отборочном турнире на Евро-2016.
«Боже, Голландия превратилась в Андорру», - написал Линекер у себя в Twitter.
Голландцы заняли четвертое место в своей группе, уступив путевки на чемпионат Европы командам Чехии, Исландии и Турции.