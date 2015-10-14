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    Линекер: «Голландия превратилась в Андорру»

    Бывший нападающий сборной Англии прокомментировал провал сборной Голландии в отборочном турнире на Евро-2016.

    «Боже, Голландия превратилась в Андорру», - написал Линекер у себя в Twitter.

    Голландцы заняли четвертое место в своей группе, уступив путевки на чемпионат Европы командам Чехии, Исландии и Турции.

    Источник: Twitter

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    14.10.2015 01:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:11

      Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maxima.2sms.ru

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 14 октября 2015, 07:26

      АНГЛИЯ НЕ ИГРАЛА НА ЕВРО 2008, ПРОВАЛЫ У ВСЕХ БЫВАЮТ!!!!

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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 14 октября 2015, 05:54

      И Ван Перси это наглядно продемонстрировал.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Ronaldinho R10 14 октября 2015, 11:31

      Вышел и показал свой класс,гол в свои ворота-случайность,а если команда и тренер не знают как им играть на поле,Робин не виноват,он давно все все доказал!

      -1
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