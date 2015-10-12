Сергей Иванов: «РФС должен выкупать контракт Слуцкого, он спас сборную»

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов поделился своим мнением до каких пор главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может совмещать посты.

«Слуцкий должен остаться в национальной команде. Причем, считаю, до лета – совмещать посты, потому что у сборной просто матчей не будет. А потом уже РФС должен разговаривать с Гинером и выкупать контракт Леонида Викторовича. Я не верю в дальнейшее совмещение. Слуцкий выполнил свою задачу, он спас сборную», - заявил Иванов.