Сергей Иванов: «РФС должен выкупать контракт Слуцкого, он спас сборную»

так и на ЧЕ пусть себе тренирует тогда, там все равно у ЦСКА не будет матчей. А вот после ЧЕ уже смотреть и решать, кто будет готовить сборную к ЧМ-2018
Глава администрации президента РФ Сергей Иванов поделился своим мнением до каких пор главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может совмещать посты.
«Слуцкий должен остаться в национальной команде. Причем, считаю, до лета – совмещать посты, потому что у сборной просто матчей не будет. А потом уже РФС должен разговаривать с Гинером и выкупать контракт Леонида Викторовича. Я не верю в дальнейшее совмещение. Слуцкий выполнил свою задачу, он спас сборную», - заявил Иванов.