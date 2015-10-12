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    Сергей Иванов: «РФС должен выкупать контракт Слуцкого, он спас сборную»

    Глава администрации президента РФ Сергей Иванов поделился своим мнением до каких пор главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может совмещать посты.

    «Слуцкий должен остаться в национальной команде. Причем, считаю, до лета – совмещать посты, потому что у сборной просто матчей не будет. А потом уже РФС должен разговаривать с Гинером и выкупать контракт Леонида Викторовича. Я не верю в дальнейшее совмещение. Слуцкий выполнил свою задачу, он спас сборную», - заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2015 22:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 13 октября 2015, 06:28

      так и на ЧЕ пусть себе тренирует тогда, там все равно у ЦСКА не будет матчей. А вот после ЧЕ уже смотреть и решать, кто будет готовить сборную к ЧМ-2018

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