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    В «Лацио» нацелились на звезду киевского «Динамо»

    Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заинтересовал скаутов итальянского «Лацио». Спортивный директор римлян Игли Таре готов начать переговоры о переходе 25-летнего украинца.

    Напомним, что у футболиста есть действующий контракт с киевлянами, который рассчитан до лета 2016 года. Известно, что кроме «Лацио» в услугах Ярмоленко заинтересованы в "Барселоне".

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.

    Источник: Corrieredellosport

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    12.10.2015 10:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 14 октября 2015, 22:44

      Дай- то Бог! А, точнее Лотито с Суркисом)

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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 октября 2015, 11:33

      кокоша курит в сторонке по сравнению с Андреем!!!

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