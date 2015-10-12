В «Лацио» нацелились на звезду киевского «Динамо»

Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заинтересовал скаутов итальянского «Лацио». Спортивный директор римлян Игли Таре готов начать переговоры о переходе 25-летнего украинца.

Напомним, что у футболиста есть действующий контракт с киевлянами, который рассчитан до лета 2016 года. Известно, что кроме «Лацио» в услугах Ярмоленко заинтересованы в "Барселоне".

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.