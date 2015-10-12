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    Де Бьязи: «Счет матча в Армении не имел никакого значения»

    Главный тренер сборной Албании Джованни Де Бьязи прокомментировал успех своей команды в матче с Арменией (3:0), который гарантировал первый в истории выход на Евро.

    «Огромный успех, это очевидно. Счастлив, что мы завоевали путевку на Евро-2016. Сказать по правде, счет матча в Армении не имел никакого значения. Главное было выиграть, набрать три очка и занять второе место в группе. Сборная Армении играла хорошо, но мы были сильнее. Каждая победа приносит радость, но эта - ценнее прочих», - считает Де Бьязи.

    Источник: УЕФА

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    12.10.2015 06:11
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