Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Румынские футболисты получат 3,5 миллиона за попадание на Евро-2016

    Как сообщает Prosport.ro, футболисты сборной Румынии получат 3,5 миллиона евро за выход на чемпионат Европы 2016 года.

    Напомним, разгромив Фарерские острова со счетом 3:0, подопечные Ангела Иордэнеску заработали 20 очков и заняли в группе F второе место. Причем если бы команда заняла первое место, футболисты могли получить от Федерации футбола Румынии 4 миллиона евро.

    Последний раз сборная Румынии участвовала на чемпионате Европы в 2008 году, но, не сумев преодолеть групповой барьер, вылетела из турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11