Червиченко: «В первом тайме казалось, что может рано стали петь дифирамбы Слуцкому»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением об игре сборной России против сборной Молдавии в рамках отборочного раунда Евро-2016. Россияне выиграли в гостях со счетом (2:1).

«Игра не самая яркая, а в первом тайме и вовсе можно сказать – неубедительная. С другой стороны, есть ощущение радости от того, что все-таки смогли выиграть и без пяти минут уже на чемпионате Европы.

Абсолютно не понравился Глушаков – вышел на замену, и, с моей точки зрения, только ослабил игру. Кроме того, не реализовал момент – если не стопроцентный, то очень выгодный. Точно такие же вопросы к Кокорину – разбазарил все, что можно, еще и практически от его головы прилетел мяч в наши ворота. Он не впечатлил – движения много, желания много, эффекта – практически ноль. Также могу предъявить претензии Комбарову: старание есть, играет жестко, но что касается развития атаки, более точных передач, ударов по воротам – этого не было. Не могу сказать, что он плохо сыграл, но может выступать лучше.

В первом тайме что-то было от команды Капелло. Казалось, что может рано стали петь дифирамбы Слуцкому. Но я думаю, что нужно списать это на очень нервную ситуацию, поскольку в те минуты Черногория вела у Австрии, и гол в наши ворота мог поставить нас в неприятное положение. Забив, молдоване отошли бы всей командой назад. К счастью, все закончилось благополучно. Во втором тайме, конечно, молдаване подсели – команда у них не такая уж и молодая. И потом, не хочу их обижать, но игроков экстра-класса у них нет, уровень российских футболистов выше. Плюс, мотивация у наших была сильнее.

Хочу добавить, что выиграли мы за счет того, что было большее желание, и была такая активная моторика. Даже несмотря на критику, которую я высказал в адрес некоторых ребят, отказать им в желании нельзя. Оно было на уровне ста процентов – все были готовы перепахивать поле, биться, умирать, а это – самое главное, что отличает нынешнюю команду от команды Капелло. Тогда, по-моему, вообще всем было все равно, что происходит», - отметил Червиченко.